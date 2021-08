खून करून सासुरवाडीत लपलेला आरोपी जेरबंद

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

कर्नाटक (Karnatak) राज्यात दरोडा (Robbery in the State) टाकून मुलीचा खून (Murder of a Girl) करणारा सराईत गुन्हेगार स्थानिक गुन्हे शाखेच्या (Local Crime Branch) पथकाने वाकोडी फाटा (Vakodi Phata) (ता. नगर) येथे जेरबंद (Arrested) केला. संतोष नंदू भोसले (वय 30 रा. बिडकीन ता. पैठण) असे जेरबंद (Arrested) केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. तो सासुरवाडीला लपून बसला होता. 4 ऑगस्ट रोजी कर्नाटक (Karnatak) राज्यातील कलादगी पोलीस ठाणे हद्दीत अज्ञात आरोपींनी दरोडा (Accused Robbed) टाकून मुलीची हत्या केली होती.