श्रेय वादावरूनच प्रति सभेत विरोधकांमध्ये जुंपली

दरम्यान, रविवारी सकाळी ऑनलाईन होणार्‍या सर्वसाधारण सभेच्या ( General meeting) ठिकाणी विरोधक (Opponent) पोहचले. मात्र, त्यांना पोलीसांनी सभेच्या कामकाजात प्रत्यक्षात ऐवजी ऑनलाईन सहभागी व्हावे, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर विरोधकांनी हॉटेलच्या आवारात सत्ताधार्‍यांचा तीव्र शब्दात निषेध (Protested) केला. तसेच संचालक मंडळाने केलेल्या गैरकारभार, घड्याळ घोटाळा (Clock Scam), प्रवास भत्ता घोटाळा (Travel allowance Scam), अन्य खर्चात गैरप्रकार केल्याचा आरोप (Allegations of misappropriation in other expenses) केला. यावेळी रोहकले गटाचे प्रवीण ठुबे, विकास डावखर, संजय शिंदे, संतोष निमसे, गुरूकुलचे नेते संजय कळमकर, रा.या. औटी, संजय धामणे, विजय महामुनी, सदिच्छा मंडळाचे नेते राजू शिंदे, नारायण राऊत, नवनाथ तोडमल, बाबा आव्हाड, शैलेश खनकर, रेहमान शेख, बाळासाहेब मोरे, ऐक्य मंडळाचे सुनील शिंदे, बाळासाहेब कदम, राजेंद्र निमसे, बहुजन मंडळाचे सुभाष बगनर, इब्टाचे नवनाथ अडसूळ आदी उपस्थित होते.