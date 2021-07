आठवी ते बारावीच्या 133 शाळांची घंटा वाजली

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

राज्यात गेल्या दीड वर्षापासून करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद (School closed due to corona outbreak) आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने शाळा सुरु करण्यात आल्या होत्या. परंतु, पुन्हा रुग्ण संख्या वाढल्याने शाळा बंद करण्यात आल्या. मात्र आता परिस्थिती हळूहळू सुरळीत होत असल्याने करोना मुक्त (Covid 19 free) गावातील शाळा सुरु करण्यास शासनाने परवानगी दिली (The government allowed the school to start) आहे. त्यामुळे गुरूवारपासून करोनामुक्त असलेल्या गावातील इयत्ता आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरु करण्यात आले. नगर जिल्ह्यातील (Ahmednagar District) 133 शाळांचा समावेश आहे.