सोमवारपासून गजबणार शाळा

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

करोनाच्या (Covid 19) पहिल्या लाटेपासून बंद (First Wave) असणार्‍या शाळांचे दरवाजे सोमवारपासून (Monday) उघडणार आहे. कोविडचा प्रभाव कमी झाल्याने शालेय शिक्षण विभागाने (Department of School Education) शहरी भागात आठवी ते बारावी आणि ग्रामीण भागात पाचवी ते बारावीचे वर्ग भरविण्यास मुभा दिली आहे. त्यानूसार जिल्ह्यात ग्रामीण भागात (Rural Areas) पाचवी ते बारावीपर्यंतच्या 2 हजार 26 तर शहरी भागात आठवी ते बारावीच्या 96 आशा असून यात करोनाचा प्रतिबंध असणार्‍या भागातील शाळा वगळून उर्वरित ठिकाणी शंभर टक्के शाळा सुरू होण्याची आशा माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षण विभागाला (Department of Secondary and Primary Education) आहे.