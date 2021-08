करोना रुग्णांचा कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग वाढवा

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

करोना संसर्ग (Corona contagion) रोखण्यासाठी बाधित रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्तींना शोधून (Finding individuals in contact with an infected patient) त्यांची चाचणी करावी. जितक्या लवकर अशा व्यक्तींना शोधून त्यांच्या चाचण्या केल्या जातील तितके लवकर जिल्ह्यातील प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणू. त्यामुळे यासाठी आरोग्य यंत्रणेने कार्यवाही करावी (The health system should take action), अशी सूचना जिल्हा प्रशासनाने (Notice by district administration) केली आहे.