राहाता |वार्ताहर| Rahata

तिसर्‍या लाटेत कोविड रुग्णसंख्येचा वाढता (Covid 19 Patient in the Third Wave) आलेख पाहता आरोग्य विभागाने (Department of Health) पुन्हा सर्वोतोपरी उपाययोजनांची तयारी करून सतर्क राहावे, अशा सूचना खा. डॉ. सुजय विखे पाटील (MP Dr. Sujay Vikhe Patil) यांनी दिल्या.