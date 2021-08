या भिकार्‍यांच्या आरो ग्याकडे प्रशासनाचे ही दुर्लक्ष (This is the negligence of the administration towards the health of the beggars) झालेले दिसते. मनसोक्त जीवन जगणारे ये भिकारी मात्र करोना मुक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. शहरातील एकाही रुग्णालयात कोणताही भिकारी (beggars) करोनाचे उपचार घेताना दिसत नाही. संगमनेर बस स्थानक (Sangamner) परिसरात अनेक वर्षापासून भिकारी एकत्र थांबतात. या भिकारी (beggars) यापैकी एकालाही करण्याची बाधा झालेली नाही. सगळ्या प्रकारची काळजी घेवूनही अनेक जण या आजाराचे बळी पडत असताना कुठलीही काळजी न घेणारे भिकारी मात्र या आजारापासून मुक्त असल्याचे दिसत आहे. या भिकार्‍यांना (Beggars) करोना का होत नाही याबाबत काही जण वेगवेगळे अंदाज बांधताना दिसत आहे.