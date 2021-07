चुलत बहिणीच्या खूनप्रकरणी भावाला जन्मठेप

स्टोव्हवर वांगे भाजत असताना स्टोव्हचा भडका होऊन भाजली आहे, असे सर्वांना सांग नाहीतर तुझ्या घरच्यांचे वाटोळे करीन, असा दम मारूतीने रूपालीला दिला. यानंतर मारूतीने रूपालीला सुरूवातीला सुपा (Supa) येथे व नंतर नगरमधील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी (Treatment at a private hospital in the city) दाखल केले. त्याठिकाणी नगर तालुका पोलीस व नायब तहसीलदार यांनी रूपालीचे स्वतंत्र जबाब नोंदविले. रूपालीच्या आई-वडीलांनी तिला दुसर्‍या खासगी रुग्णालयात दाखल केले. तेथे रूपालीवर उपचार सुरू असताना पोलिसांनी तिचा तिसर्‍यांदा जबाब नोंदविला. तसेच नगर येथील पुरवठा अधिकारी यांनी चौथ्यांदा रूपालीचा जबाब नोंदविला. तिसर्‍या व चौथ्या जबाबात एकवाक्यता होती. यानंतर रूपालीचा मृत्यू (death) झाला. मृत्यूपूर्वी रूपालीने दिलेल्या जबाबावरून मारूती ठोकळ विरोधात खूनाचा गुन्हा दाखल (Filed a murder charge) करण्यात आला होता.