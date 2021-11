करोना योद्धा सांस्कृतिक नायक पुरस्कार जाहीर

नाट्य परिषदेचे विश्वस्त व राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत (Trustee of Natya Parishad and Minister of State for Higher and Technical Education Uday Samant) यांच्या हस्ते त्यांचा गौरव होणार आहे, अशी माहिती नाट्य परिषदेचे अध्यक्षअमोल खोले व प्रमुख कार्यवाह सतीश लोटके यांनी दिली. करोना महामारीच्या काळात संचारबंदी असताना केवळ कलाकारांचे आर्थिक, कौटुंबिक, अडचणी दूर करण्यासाठी अहोरात्र श्रम करणार्‍या या योध्यानी रक्ताची नाती दूर जात असताना स्वतः अनेकांच्या परिवाराचे रक्षक म्हणून कार्य केले.