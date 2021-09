बांधकाम विभागामुळे झेडपीच्या इभ्रतीचा प्रश्न

सर्वसाधारण सभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) नवीन लिफ्टच्या विषयावर बांधकाम विभागातील त्रुटी परजणे (Rajesh Parjane) यांनी अधोरेखीत केल्या. यावेळी नगर जिल्हा परिषदेला (Nagar Zilla Parishad) मोठी परंपरा आहे. मात्र, बांधकाम विभागातील टेंडर प्रक्रियेतील गोंधळ (Confusion in the tender process in the construction department), बाहेरच्या व्यक्ती या ठिकाणी बसून काम करतात, कामाची काळ मर्यादाचे पालन न होणे, शाळा खोल्यांचे काम रखडविणार्‍या ठेकेदारांना कारवाई न करणे याबाबत परजणे (Rajesh Parjane) यांनी नाराजी व्यक्त करत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांनी वेळीच लक्ष देण्याची मागणी (Demand) केली. आता केवळ तीन महिने शिल्लक असून वेळत कामे पूर्ण न केल्यास त्याचा उपयोग होणार नाही हे त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. पाच दिवसांचा आठवडा असतांना कर्मचारी वेळेवर येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.