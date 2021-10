महावितरण खासगीकरणाच्या चर्चेबाबत राज्यमंत्री चिंतीत

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

राज्यात कोळश्याच्या तुटवड्यामुळे (Coal shortages) लोडशेडींगचे संकट (Crisis of Load Shedding) असताना केंद्र सरकार (Central Government) महाविरतणचे खाजगीकरण (Privatization of Mahavitaran) करण्याच्या तयारीत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. या चर्चांवर राज्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे (Minister of State for Energy Prajakt Tanpure) यांनी चिंता व्यक्त केली.