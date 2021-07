845 ग्रामपंचातींच्या हद्दीत सुरू होवू शकते वर्ग

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

करोनाच्या पहिल्या (Corona) लाटेनंतर राज्य सरकारच्या (State Government) मान्यतेनंतर जिल्ह्यात अटीशर्तीला अधीन राहुन 22 नोव्हेंबरपासून 9 वी ते 12 वीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर आता करोनाची दुसरी लाटेचा (second wave of corona) प्रभाव कमी झालेल्या आणि करोनामुक्त झालेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये (Grampanchayat) यंदा 8 वी ते 12 वीचे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात सध्या 845 ग्रामपंचायती करोनामुक्त असून या ठिकाणी टप्प्याने शाळा सुरू होवू शकते, अशी माहिती शिक्षण विभागाच्या (Department of Education) सुत्रांनी दिली.