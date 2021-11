साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री बानायत यांना 'स्कॉच' राष्ट्रीय पुरस्कार

शिर्डी |शहर प्रतिनिधी| Shirdi

शिर्डीच्या (Shirdi) श्री. साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer of Saibaba Trust) भाग्यश्री बानायत (Bhagyashree Banayat) यांना भारतातील अत्यंत प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा 'स्कॉच नॅशनल ॲवार्ड (Skoch National Award)' ऑनलाईन प्राप्त झाला आहे. नागपूर (Nagpur) येथील रेशीम संचालनालयात (Directorate of Silk) संचालक पदावरून त्यांनी राबविलेले नावीन्यपूर्ण उपक्रम व सर्वांगीण कार्याची दखल घेऊन त्यांना हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार (Award of prestige) देण्यात आला आहे.