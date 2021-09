छिंदम बंधूंचा पोलीस कोठडीतच मुक्काम

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जातीवाचक शिविगाळ प्रकरणी दाखल गुन्ह्यात माजी उपमहापौर श्रीपाद छिंदम (Former Deputy Mayor Shripad Chhindam) व श्रीकांत छिंदम (Shrikant Chhindam) यांना अटक (Arrested) करण्यात आली आहे. त्यांच्या पोलीस कोठडीची (Police Cell) मुदत सोमवारी संपल्याने त्यांना न्यायालयात हजर (Appeared in court) करण्यात आले होते. न्यायालयाने दोघांच्या पोलीस कोठडीत (Police Cell) 24 सप्टेंबरपर्यंत वाढ केली आहे. या गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपअधीक्षक विशाल ढुमे (Deputy Superintendent of Police Vishal Dhume) करीत आहे.