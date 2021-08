राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri

‘पेटा गाडा, बैल सोडवा’, बैलगाडी शर्यती (Bullock cart race) सुरू करा, अन्यायकारक बंदी उठवा (Lift the unjust ban), अशा घोषणांनी शहर दणाणून सोडत राहुरी येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Agricultural Produce Market Committee at Rahuri) प्रवेशद्वारासमोर बैलगाडा मालक व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना (Swabhimani Shetkari Sanghatana) कार्यकर्ते यांनी घोडा व बैलांसह रस्ता रोको आंदोलन (Road block movement with bulls) केले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र मोरे यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. आंदोलनात मोठ्या संख्येने बैलगाडा शर्यतप्रेमी व शेतकरी सहभागी झाले होते. ‘पेटा हटवा, बैल वाचवा’ अशा घोषणा देत आंदोलकांनी परिसर दणाणून सोडला.