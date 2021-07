हे तर पळकुटे मंत्री

अहमदनगर|Ahmedagar

कोकणामध्ये पूर परिस्थिती ( Flood situation in Konkan) निर्माण झाली आहे. त्याठिकाणी पाहणी करून तात्काळ मदत मिळाली पाहिजे. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Chief Minister Uddhav Thackeray) बाहेर पडले त्यांनी पूरग्रस्त भागाची पाहणी (Survey of flooded area) केली त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. परंतु रत्नागिरीचे पालकमंत्री अनिल परब (Anil Parab, Guardian Minister of Ratnagiri) यांनी त्याठिकाणाहून काढता पाय घेतला. हे पळकुटे मंत्री असल्याची खोचक टीका भाजपाच्या प्रदेश उपाध्यक्षा चित्रा वाघ (BJP's state vice president Chitra Wagh Criticism) यांनी केली. नेहमी केंद्राकडे बोट दाखविणार्‍या खा. संंजय राऊत (MP Sanjay Raut) यांचाही त्यांनी समाचार घेतला.