मतदासंघात विजेचा खेळखंडोबा, समस्यांना कुणीही वाली नाही - स्नेहलता कोल्हे

कोपरगाव

कोपरगाव विधानसभा मतदार संघात (Kopargaon Assembly constituency) विजेचा खेळखंडोबा (electricity Problem) झाला असून किरकोळ समस्यांनाही कुणी वाली नाही. त्यामुळे विहिरींना पाणी असूनही ते पिकांना (Crops) देता येत नाही अशी अवस्था शेतकर्‍यांची झाली असून नादुरूस्त वीज रोहित्रे मिन्नतवारी करूनही दुरूस्त करून मिळत नाही, कोपरगावची अवस्था अंधेर नगरी चौपट राजा अशीच झाली आहे. ज्यांच्याकडे ही जबाबदारी आहे ते याबद्दल बोलायलाही तयार नाहीत. जेऊरकुंभारी व डाऊच खुर्द (Jeurkumbhari and Dauch Khurd) येथील कृषिपंपाची वीज सातत्याने खंडित (The power of the agricultural pump is constantly cut off) होते. त्यामुळे येथील शेतकरी या आंधळ्या कारभाराला वैतागले आहेत. उर्वरीत 87 गावांतही अशीच अवस्था आहे. वीज समस्यांचे तात्काळ निराकरण व्हावे अन्यथा याविरूध्द रस्त्यावरून उतरून संघर्ष करावा लागेल, असा इशारा भाजपाच्या प्रदेश सचिव स्नेहलता कोल्हे (BJP state secretary Snehalta Kolhe) यांनी दिला आहे.