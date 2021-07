थकित वीज बिले तीन टप्प्यात घ्यावी - कोल्हे

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

करोना महामारीच्या (Covid 19 Pandemic) संसर्गामुळे सर्वच दैनंदिन जीवन बदलले असून सर्वसामान्यांबरोबरच, मध्यमवर्ग, शेतकरी, उच्चवर्ग आदीं समोर आर्थिक प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले आहेत. अशा परिस्थितीत थकित वीज बिलांचा भरणा (Payment of overdue electricity bills) करण्यासाठी तीन टप्प्यांची सवलत मिळावी (Three-stage discount Demand)अशी मागणी भाजपचे प्रदेश सचिव स्नेहलता कोल्हे (BJP Snehlata Kolhe) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray), विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition Devendra Fadnavis), ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत (Energy Minister Nitin Raut), राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे (Minister of State Prajakta Tanpure), पालकमंत्री हसन मुश्रीफ (Guardian Minister Hassan Mushrif) यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.