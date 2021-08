लोणी |प्रतिनिधी| Loni

राज्य सरकारने (Maharashtra Government) कोविडचे (Covid 19) कारण सांगून शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडून दिले. शेतकर्‍यांना कवडीची मदत न करणार्‍या महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांचा पर्दाफाश करा (Expose the ministers of the Mahavikas Aghadi) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी कृषि क्षेत्राला बळकटी (Strengthen the agricultural sector) देण्यासाठी सुरु केलेल्या योजनांची माहिती देण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या बांधापर्यंत पोहोचा, असे आवाहन भाजपा नेते आ. राधाकृष्ण विखे पाटील (BJP leader MLA Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी किसान मोर्चाच्या नवनियुक्त पदाधिकार्‍यांना केले.