कोट्यवधी रूपयांचा गंडा घातलेल्या ‘त्या’ ठगाचा शोध सुरू

सोनेवाडी |वार्ताहर| Sonewadi

कोपरगाव (Kopargav), राहाता (Rahata), येवला (Yeola), औरंगाबाद (Aurangabad) आदी तालुक्यांसह महाराष्ट्रात सिमेंट व स्टील कमी भावात (Cement and steel at lower prices in Maharashtra) देण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातलेला ठग मोबाईल स्वीच ऑफ करून पसार झाला. या प्रकाराने गुंतवणूकदार चिंतेत (Investors worried) असतानाच, काल इचलकरंजी येथे या ठगाचा ड्रायव्हर एका मोठ्या गुंतवणूकदाराच्या हाती लागला. याची वार्‍यासारखी माहिती कोपरगाव तालुक्यात (Kopargav Taluka) समजताच गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा काहीशा पल्लवित झाल्या आहेत.