‘भुईकोट’ला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करा

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

भिंगार छावणी (Bhingar Camp) हद्दीतील केंद्रीय रक्षा मंत्रालयाच्या (Union Ministry of Defense) ताब्यात असलेल्या भुईकोट किल्ल्याचे सुशोभीकरणाचे (Beautification of Bhuikot fort) बंद असलेले काम पुन्हा सुरु करावे तसेच या ऐतिहासिक किल्ल्यास राष्ट्रीय स्मारक (National monument to the historic fort) म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीचे निवेदन भिंगार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने (Bhingar NCP) पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे (Minister of State for Tourism Aditi Tatkare) यांना देण्यात आले.