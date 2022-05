भिंगारमधील अतिक्रमणावर कारवाई

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

भिंगार शहरात (Bhingar City) वाहतुकीस अडथळा (Obstruction of Traffic) ठरणार्‍या पथविक्रेत्यांवर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून कारवाई (Action taken by Cantonment Board Against Street Vendors) करण्यात आली. चांदणी चौक (Chandani Chowk) ते मोती चौक (Moti Chowk) दरम्यान रस्त्याच्या कडेला अतिक्रमणात (Encroachment) असलेल्या सुमारे 25 पथविक्रेत्यांची दुकाने गुरूवारी सकाळी काढण्यात आली. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, आर्मी व भिंगार कॅम्प पोलिसांनी (Cantonment Board, Army and Bhingar Camp Police) ही कारवाई केली.