भंडारदरा व परिसरात स्वातंत्र्य दिनी पर्यटकांची मोठी गर्दी, रस्ते गर्दीने फुलले

महाराष्ट्रातील सर्वात उंच असणार्‍या कळसूबाई शिखरावरही (The highest peak in Maharashtra is Kalsubai) पर्यटकांची मोठी गर्दी पहावयास मिळाली. गडावर जाण्यासाठी मुंबई (Mumbai), पुणेचे (Pune) पर्यटक आले होते. तसेच रंधा (Randha) परिसरातही गर्दी दिसून आली.

15 ऑगस्टच्या सुट्टीत पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी अकोले तालुक्यात (Akole Taluka) पुणे, नाशिक, ठाणे मुंबई आणि नगर जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात पर्यटक दरवर्षी येत असतात. भंडारदरा धरण (Bhandardara Dam), रंधा धबधबा (Randha Falls), कोकणकडा (Kokankada), हरिश्चंद्र गड (Harishchandra Gad), कळसुबाई शिखर (Kalsubai peak), अमृतेश्वर मंदीर रतनवाडी (Amruteshwar Temple Ratanwadi), सांदनदरी या प्रेक्षणीय स्थळी मागील वर्षा प्रमाणे यंदाही करोनाचे सावट असतांना देखील मोठ्या प्रमाणावर हजेरी लावली होती. अधून मधून पावसाच्या सरी कोसळत होत्या.