भंडारदरा परिसरात अवैध दारू वाहतूक करणाऱ्या वाहनासह वाहन चालक अटकेत

त्या माहितीनुसार पोलीस कर्मचारी यांनी घाटघर फाटा, शेंडी, भंडारदरा येथे नाकेबंदी (Blockade at Shendi, Bhandardara) केली. त्यावेळी महिंद्रा मॅक्स कंपनीची गाडी नंबर एम.एच.09 एस 9482 हे वाहन दिसून येताच त्या वाहनाची तपासणी केली असता त्या वाहना मध्ये दारू असलेल्या 8640 रुपये किमतींची बॉबी संत्रा कंपणीच्या 144 सीलबंद बाटल्या व 6000 रुपये किमतीच्या बॉबी संत्रा कंपनीच्या 200 सीलबंद बाटल्या असा मुद्देमाल मिळून आला.वाहतूक करणाऱ्या चालकाकडे चौकशी ( Inquiry to the driver) केली असता त्याने त्याचे नाव रमेश रामचंद्र अस्वले रा.मुरशेत ता.अकोले असे नाव सांगून नमूद मुद्देमाल विना परवाना विक्रीसाठी घेऊन जात असल्याचे सांगितले.