बाळ बोठेविरोधात आणखी एक दोषारोपपत्र दाखल

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

यशस्विनी महिला ब्रिगेडच्या (Yashwini Women Brigrade) अध्यक्षा रेखा जरे (President Rekha Jare) यांच्या हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी बाळ बोठे (accused Bal Bothe) याच्याविरूद्ध आणखी एक दोषारोपपत्र पारनेर येथील न्यायालयात दाखल (Chargesheet filed in the court at Parner) झाले आहे. रेखा जरे (Rekha Jare) यांच्या हत्याकांड प्रकरणी (Murder Case) अटक (Arrested) झालेल्या बोठेला (Bal Bothe) पारनेर (Parner) येथील कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत (Judicial custody) ठेवण्यात आले आहे.