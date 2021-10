जीवे मारण्याचा प्रयत्न, आरोपीस सक्तमजुरी

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

एकाला जीवे मारण्याचा प्रयत्न (Attempt to Murder) केल्याप्रकरणी आरोपीला (Accused) न्यायालयाने तीन वर्ष सक्त मजुरी (Three years hard labor) व पाच हजार रूपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. यश मनोज लोढा (रा. पटवर्धन चौक, नगर) असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बी. एम. पाटील (District and Sessions Judge B.M. Patil) यांनी हा निकाल (Result) दिला. सरकारी पक्षाच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकिल अनिल सरोदे (Additional Public Prosecutor Anil Sarode) यांनी काम पाहिले.