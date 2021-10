महिलेला बंदुकीचा धाक दाखवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

दाखल केलेला विनयभंगाचा गुन्हा (Crime of Molestation) मागे घेण्यासाठी तरूणाने नोकरदार महिलेला बंदुकीचा धाक (Fear of guns to the woman) दाखवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न (Try Killed) केला. शनिवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास भिंगार पोलीस ठाणे (Bhingar Police Station) हद्दीत ही घटना घडली. याप्रकरणी पिडीत महिलेने पोलीस ठाण्यात (Police Station) दिलेल्या फिर्यादीवरून आरोपीविरोधात खूनाचा प्रयत्न, आर्म ऍक्ट कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.