बारावीच्या 62 हजार विद्यार्थ्यांचे मुल्यांकन पूर्ण

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

राज्य मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षा यंदा करोनामुळे रद्द (State Board XII examination canceled this year) करण्यात आल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने (Department of School Education) विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा आराखडा जाहीर केला होता. त्यानुसार जिल्ह्यातील बारावीच्या सुमारे 61 हजार 903 विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण (Assessment of 12th standard students completed) झाली असून शुक्रवार (दि.23) रोजी राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या संगणकीय प्रणालीत निकाल फीड करण्यात आला आहे. यामुळे पुढील काही दिवसात बारावीचा मुल्यांकन आधारीत निकाल जाहीर (assessment based results announced) होणार आहे.