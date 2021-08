सार्वजनिक क्षेत्रात अण्णा हजारे यांचे मार्गदर्शन मोलाचे

पारनेर |प्रतिनिधी| Parner

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hajare) यांनी सामाजिक जीवनात एक आदर्श निर्माण केला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक जीवनात काम करताना त्यांचे मार्गदर्शन मोलाचे आहे, असे प्रतिपादन राज्याच्या उद्योग आणि खनिकर्म, विधि व न्याय राज्यमंत्री आदिती तटकरे (Minister of State for Industry and Mining, Law and Justice Aditi Tatkare) यांनी केले.