आंबी येथील ग्रामसभेत वाळू लिलावास विरोध

राहुरी तालुक्यातील (Rahata Taluka) महसूल विभागाने (Department of Revenue) आंबी येथे वाळू लिलावावाबत (Sand auction at Ambi) ग्रामसभेचे आयोजन केले होते. ग्रामसभेत प्रवरा नदीपात्रातील (Pravara River) येथील वाळू लिलावास ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध (Strong opposition from villagers to sand auction) केला. महिला सरपंच संगीता बाळासाहेब साळुंके ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. महसूल विभागाचे ताहाराबाद मंडलचे सर्कल एस. एस. हुडे, कामगार तलाठी चितळकर, ग्रामसेवक अभिजीत पिंपळे यांनी सभेचे कामकाज पाहिले .