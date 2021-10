मद्यपी वाहन चालकांविरोधात जिल्हा पोलिसांची विशेष मोहिम

अहमदनगर|Ahmedagar

मादक द्रव्याचे सेवन (Drug use) करून वाहन चालविणार्‍याविरोधात कारवाई (Action Against the Driver) करण्याचे आदेश नाशिक परिक्षेत्राचे पोलीस उपमहानिरीक्षक डॉ. बी. जी. शेखर (Nashik Deputy Inspector General of Police Dr. B. G. Shekhar) यांनी जिल्हा पोलिसांना (District Police) दिले आहेत.