जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया (Procedure for transfer of Zilla Parishad employees) 20 ते 27 जुलैदरम्यान झाली. त्यात पहिल्या दिवशी (दि.20) सामान्य प्रशासन (General Administration), अर्थ विभाग (Finance Department), तसेच कृषी विभागातील 49 जणांच्या बदल्या झाल्या, नंतर 22 जुलैला लघू पाटबंधारे (Minor Irrigation), ग्रामीण पाणीपुरवठा (Rural water supply) व पशुसंवर्धन विभागाच्या (Department of Animal Husbandry) 11 बदल्या झाल्या. 24 जुलै रोजी शिक्षण विभाग (Department of Education), आरोग्य विभागाच्या (Department of Health) 34 जणांच्या बदल्या झाल्या. 26 रोजी महिला बालकल्याण विभाग (Child Welfare Department), ग्रामपंचायत (Grampanchayat), तसेच बांधकाम विभाग (Construction Department) अशा एकूण 81 बदल्या झाल्या. बदल्यांच्या अखेरच्या दिवशी दि. 27 रोजी आरोग्य विभागातील 59 कर्मचार्‍यांच्या बदल्या झाल्या. त्यानंतर तालुकास्तरावरील बदल्या 29 नंतर झाल्या. दरम्यान, यंदा बदल्यांच्या प्रक्रियेत 27 प्रशासकीय, 125 विनंती, 82 आपसी अशा एकूण 234 कर्मचार्‍यांच्या बदल्या झाल्या.