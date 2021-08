महिला बालकल्याण समितीही शिवसेनेला ?

शिवसेनेचा महापौर (Mayor of Shivsena) करताना राष्ट्रवादीने उपमहापौर NCP Deputy Mayor), स्थायी समिती सभापती (Standing Committee Speaker) पद घेतले. विरोधी पक्षनेते (Leader of the Opposition) पद अजूनही राष्ट्रवादीकडेच (NCP) आहे. भाजपाअंतर्गत (BJP) या पदावरून रस्सीखेच सुरू आहे. महिला व बालकल्याण समिती (Women and Child Welfare Committee) सभापती पद काँग्रेसला देऊन सत्तेचा समतोल साधला जाईल, अशी चर्चा असतानाच सभापती पद मिळावे यासाठी शिवसेनेने व्यूहरचना आखली आहे. काँगेसला उपसभापती पद देऊन बोळवण केली जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांकडून मिळाली.