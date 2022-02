कुमार वाकळे यांनी स्वीकारला स्थायी समिती सभापतीपदाचा पदभार

आमदार संग्राम जगताप (MLA Sangram Jagtap) म्हणाले, युवकांना पदाच्या माध्यमातून काम करण्याची संधी दिल्यास ते कामाच्या माध्यमातून आपला ठसा उमटवतात. सभापती कुमार सिंह वाकळे हे नक्कीच पदाच्या माध्यमातून नागरिकांचे प्रश्न सोडवतील (Will solve the problems of the citizens) . गेल्या सात वर्षांमध्ये त्यांनी प्रभागातील नागरिकांना बरोबर घेऊन प्रभागाचा विकास कामातून कायापालट केला आहे. याच बरोबर ते सामाजिक कामांमध्ये आग्रही भूमिका बजावत असतात सर्वांना बरोबर घेऊन काम करण्याची जबाबदारी पार पाडत आहेत. महापालिकेच्या माध्यमातून प्रलंबित विकासाचे प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी स्थायी समितीच्या माध्यमातून काम केले जाईल.