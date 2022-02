मनपाच्या स्वच्छता अभियानात ज्येष्ठ नागरिक सरसावले

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

केंद्र व राज्य (Central And State Government) शासनाच्यावतीने सुरू असलेल्या स्वच्छता अभियान (Sanitation campaign) व माझी वसुंधरा अभियानाचा (Majhi Vasundhara Abhiyan) एक भाग म्हणून मनपाने (Municipal Corporation) नगर शहर (Ahmednagar City) स्वच्छता अभियानाचा कार्यक्रम दर महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला हाती घेतला आहे. या माध्यमातून शहरातील विविध ठिकाणी जाऊन स्वच्छता अभियान (Sanitation campaign) राबविले जाते. सोमवारी सिध्दीबाग (Siddhibagh), महिला जॉगिंग पार्क (Women jogging park), महादेव मंदिर (Mahadev Temple) परसरामध्ये स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले आहे. या अभियानामध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकांनी भाग घेतला होता व त्यांनी या अभियानाचे कौतुक केले. शहरातील नागरिक आता मोठ्या प्रमाणात पुढे येऊन स्वच्छता अभियानामध्ये सहभागी होत असल्याची माहिती उपमहापौर गणेश भोसले (Deputy Mayor Ganesh Bhosale) यांनी दिली.