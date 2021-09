लवकरच मनपामध्ये अभियंत्यांची भरती

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

महानगर पालिकेच्यावतीनेही (Ahmednagar Municipal Corporation) शहरात विविध प्रकल्प राबविले जात आहेत. यामध्ये अभियंत्यांचे मोठे योगदान (Great contribution of engineers) आहे. सध्या सुरु असलेल्या फेज 2 (Phase 2) व अमृत योजनांची कामे प्रगतीपथावर (Amrut Yojana works in progress) आहेत. ही अत्यंत अवघड प्रक्रिया अभियंतांच्या कल्पकतेने पूर्ण होत आहे, त्याबरोबर इतरही प्रलंबित कामे मार्गी लागत आहेत, ही कामे पूर्ण झाल्यास शहराचा चेहरा मोहरा बदलेल. मनपामध्ये अभियंतांची कमरता (Lack of engineers in the corporation) असून, लवकरच भरती करण्यात येईल (Recruitment will be done soon). या अभियंत्यांच्या योगदानातून नगर शहराचा (Nagar City) विकास साधला जाईल, असे प्रतिपादन महापौर रोहिणी शेंडगे (Mayor Rohini Shendge) यांनी केले.