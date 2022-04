फिल्मसिटीचे हसीन सपने कोविडमुळे मंदावले

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

पिंपळगाव माळवी तलावाचा पर्यटन विकास (Tourism development of Pimpalgaon Malvi Lake) ते फिल्मसिटी (Filmcity) या गप्पा म्हणजे महापालिका चालविणार्‍यांचे ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ असल्याबाबत नगरकरांची खात्री पटू लागलेली असताना विद्यमान महापौरांनी (Mayor) याबाबत आशावाद व्यक्त केला आहे. तलावात बोटींग (Boating in the Lake), मत्स्यपालन (Fisheries), फिल्मसिटी (Filmcity) हे प्रकल्प महापालिका (Municipal Corporation) राबविणारच आहे. कोविडमुळे गती मंदावली होती. मात्र आता या योजनांना गती देणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.