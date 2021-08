विस्कळीत पाणी पुरवठ्यावरून नगरसेवक आक्रमक

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

महापालिकेची सभा ऑनलाईन (Ahmednagar Municipal Corporation meeting online) पद्धतीने पार पडली. सभेच्या प्रारंभीच नगर शहरातील पाणीपुरवठ्यावरून (Water supply in the city) सभेत रणकंदन दिसून आले. शिवसेना (Shivsena), राष्ट्रवादी काँग्रेससह (Nationalist Congress) सभेस ऑनलाईन उपस्थित सर्वच नगरसेवकांनी (Corporators) मनपा हद्दीतील विस्कळीत पाणीपुरवठ्यासंदर्भात (Disrupted water supply in the municipal area) प्रश्न उपस्थित करून मनपा प्रशासनास धारेवर धरले.