15 दिवसांत विरोधीपक्ष नेत्यांची निवड

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

महानगरपालिकेत भाजपचा सक्षम विरोधीपक्ष नेता (Competent Leader of Opposition of BJP in Municipal Corporation) बसविण्याची जबाबदारी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Responsibility State President Chandrakant Patil) यांनी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव कर्डिले (Shivaji Kardile) यांच्यावर सोपविली आहे. मनपाच्या आधीच्या अडीच वर्षात महापौर (Mayor), उपमहापौर (Deputy Mayor) निवडीत बेरजेचे राजकारणात कर्डिलेचा सिंहाचा वाटा होता. यामुळेच आता पुन्हा सक्षम विरोधी पक्ष नेता निवडीचे अधिकार प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी कर्डिले यांच्यावर सोपवले आहे.