नगरच्या बाजारपेठेतील अतिक्रमणाचा प्रश्न सोडवू

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

नगर शहरातील बाजारपेठांमधील (Nagar City Market) अतिक्रमणाचा प्रश्न (Question of Encroachment) कायम स्वरूपी मार्गी लागण्यासाठी नगर व्यापारी महासंघाने मार्च महिन्यांत उपोषण व आंदोलन (Movement) केले होते. त्यावेळी महापालिका आयुक्तांनी (Municipal Commissioner) लेखी आश्वासन देऊनही अतिक्रमणाचा (Encroachment) प्रश्न सुटलेला नसल्याने व्यापार्‍यांच्या शिष्टमंडळाने रविवारी नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे (Minister of State for Urban Development Prajakt Tanpure) यांची राहुरी (Rahuri) येथे संपर्क कार्यालयात भेट घेवून निवेदन दिले.