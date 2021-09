आमदारांच्या दबावामुळे खोटा गुन्हा

अहमदनगर | प्रतिनिधी

आयटी पार्कवरून (Ahmednagar IT Park) स्थानिक काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील (Congress vs NCP) वाद विकोपाला गेला आहे. विनयभंगाचा गुन्हा (crime of molestation) दाखल झाल्यानंतर आयटी पार्कमध्ये (IT Park) काय घडले, याची सीडी (CD) पत्रकार परिषदेत (Press conference) दाखवून कर नाही तर डर कशाला, असा प्रश्न उपस्थित करत काँग्रेस (Congress) शहर जिल्हाध्यक्ष किरण काळे (Kiran Kale) यांनी आरोपांचा इन्कार केला. आमदार व त्यांच्या समर्थकांच्या दबावातून खोटा गुन्हा दाखल झाला, असा आरोप त्यांनी केला.