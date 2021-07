अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

पहिल्या लाटेत ज्येष्ठ नागरिक (Senior citizens in the first wave), दुसर्‍या लाटेत युवावर्ग (youth in the second wave) त्यामुळे तिसर्‍या लाटेत लहान मुलांमध्ये संसर्ग (Infection in young children in the third wave) जास्त पसरू शकतो, अशी सूचना तज्ज्ञांनी सरकारला केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने (State Government) आधीच तयारी सुरू केली आहे. पण त्याआधीच अहमदनगर जिल्ह्यातून (Ahmednagar District) चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. करोनाच्या दुसर्‍या लाटेतच मुलांमध्ये करोना होण्याचं प्रमाण वाढू लागल्याचं प्रकर्षांने दिसून आलं आहे. जिल्ह्यात गत तीन दिवसांत 300 हून अधिक मुले करोनाबाधित (Covid 19 Positive) झाल्याची माहिती समोर आहे. हा आकडा नगरकरांची चिंता वाढवणार आहे.