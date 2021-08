करोना प्रतिबंधक सर्व नियम पाळून (By following all the rules of corona prevention) शाळा सुरू करण्यास परवानगी (Permission to start school) देण्यात आली असून मंगळवारी यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. मास्क (mask), शारिरीक अंतर (Social distance), सॅनिटायझरचा (sanitizer) वापर आणि शाळांचे निर्जंतुकीकरण करून शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.