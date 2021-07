सहा गावात करोना मुक्तीसाठी विशेष कामगिरी

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जिल्ह्यात करोनाच्या दुसर्‍या लाटेत (second wave of the corona) ग्रामीण भागात करोनामुक्तीसाठी जिल्ह्यातील सहा गावांनी विशेष कामगिरी बजावली (Special performance played) आहे. यामुळे या गावातून करोना हद्दपार होण्यास मदत झाली आहे. या गावात निमगाव बु (संगमनेर), पोहेगाव (कोपरगाव), खडकेवाके (राहाता), ठाकूर निमगाव (शेवगाव), रुईछत्तीशी आणि सारोळा कासार (ता. नगर) यांचा समावेश असल्याची माहिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिली.