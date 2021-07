शाळा सुरू करण्यासाठी माध्यमिक विभागाकडून कार्यवाही सुरू

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जिल्ह्यात (Ahmednagar District) करोनाची दुसरी लाट (Covid 19 second wave) ओसरत असून यामुळे राज्य सरकारने (State Government) आठवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता दिली (Approval to start classes from 8th to 12th)आहे. मात्र, त्यासाठी सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती पालकांशी चर्चा करून शाळा सुरू करण्याचा ठराव करणार आहेत. त्यासाठी माध्यमिक शिक्षण विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे. (Proceedings initiated by the Department of Secondary Education)