जिल्ह्यातील 61 गावे दहा दिवसांसाठी बंद

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जिल्ह्यातील (District) करोनाचे संक्रमण (Covid 19) थोपविण्यासाठी आणि दहापेक्षा अधिक सक्रिय रुग्ण असणार्‍या गावात कोविड नियमांचे पालन (Adherence to Covid rules in the village) होत नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास (To the notice of the district administration) आले. यासह जिल्ह्यातील करोना रुग्णांची संख्या कमी होण्याचे नाव घेत नसल्याने अखेर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले (Collector Dr. Rajendra Bhosale) यांनी रविवारी आदेश काढत येत्या दहा दिवस म्हणजे 13 ऑक्टोबरपर्यंत जिल्ह्यातील 61 गावात लॉकडाऊन (Lockdown) लावला आहे.