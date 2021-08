डॉ. सिनारे, डॉ. कवडे डॉ. श्रीखंडेंना पुन्हा अटक

या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (Economic Crimes Branch) सुरू आहे. या तिघांच्या फिर्यादीनुसार सुरवातीला शहर बँकेचे संचालक मंडळासह 26 जणांविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला (Crimes were registered against 26 people, including the board of directors of the city bank) होता. त्यानंतर पोलीस तपासात वरील तीन डॉक्टरांचा समावेश आढळून आला. त्यानुसार डॉ. रोहिणी सिनारे यांच्या फिर्यादीत या तीन डॉक्टरांना वर्ग करून घेत अटक करण्यात आली आहे.