शेती माल, फळांच्या निर्यातीसाठी कृषी विभागाचा स्वतंत्र निर्यात कक्ष

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

महाराष्ट्र (Maharashtra) हे फलोत्पादन क्षेत्र (Horticulture area), उत्पादन व निर्यातीमध्ये (Production and export) अग्रेसर असून राज्यातून मोठ्या प्रमाणात फळ (Fruit), भाजीपाला व कृषी मालाची निर्यात (Exports of vegetables and agricultural commodities) विविध देशांना होते. या निर्यातीला आणखी चालना देण्यासाठी पुणे विभागातील (Pune Department) सर्व जिल्ह्यात किडरोगमुक्त शेतमाल (disease free farm produce), फलोत्पादन (Horticulture) यांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी कृषी विभागाने जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र निर्यात कक्ष स्थापन केला आहे. कृषी उपसंचालक (Deputy Director of Agriculture) यांची याठिकाणी नोडल अधिकारी (Nodal Officer) म्हणून नियुक्ती केली आहे.