मांडवगण मधील 'त्या' कृषी सेवा केंद्रावर अखेर कारवाई होणार..

श्रीगोंदा (Shrigonda) तालुक्यातील मांडवगण (Madavgan) येथील आनंद ऍग्रो सेंटर मधून जास्त दराने युरिया (Urea) विकत असल्याची तक्रार कृषी विभागाच्या भरारी पथकाला (Bharari Squad of the Department of Agriculture) प्राप्त झाली होती. यात तथ्य आढळल्याने तसेच जादा दराने युरिया आणि खत विक्री होत असल्याचे पुरावे सापडल्याने या दुकानदाराचा खत विक्री परवाना रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव तालुका कृषी विभाग पाठवणार असल्याचे तालुका कृषी अधिकारी पद्मनाभ म्हस्के (Taluka Agriculture Officer Padmanabh Mhaske) यांनी सांगितले.