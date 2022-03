राहुरी खुर्दमधून पुन्हा अल्पवयीन मुलीचे अपहरण

राहुरी |प्रतिनिधी| Rahuri

राहुरी तालुक्यातून (Rahuri Taluka) काही दिवसांपासून अल्पवयीन मुलींचे अपहरण (Abduction of Minor Girls) होण्याच्या घटनेत वाढ झाल्याने पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. मागील आठवड्यात अल्पवयीन मुलीचे अपहरण (Abduction of Minor Girls) होण्याची ही पाचवी घटना आहे. राहुरी तालुक्यातील (Rahuri Taluka) राहुरी खुर्द परिसरातून 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला अपहरण करून पळवून नेण्यात आल्याने पालकही (Parents) हतबल झाले आहेत. मागील अपहरण झालेल्या घटनांचा तपास लावण्यात राहुरी पोलीस अपयशी (Rahuri Police Failed) ठरल्याने नागरिकांनी राहुरीत (Rahuri) आता खमक्या पोलीस अधिकार्‍याची नेमणूक करण्याची मागणी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे (Minister of State Prajakt Tanpure) यांच्याकडे केली आहे.